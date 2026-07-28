NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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28.07.2026 05:18:44
Why Nvidia Stock Fell Today
Shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA) sank on Monday following reports that the chipmaker was in discussions to guarantee financing for a colossal data center project. Image source: Getty Images.Nvidia is in talks to provide a $250 billion financial guarantee for a 10-gigawatt data center project in Ohio, according to The Wall Street Journal. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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06:00
|Nvidia behind $50bn lease on Texas data centre that will use its chips (Financial Times)
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27.07.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
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27.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
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27.07.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
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27.07.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
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27.07.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones am Montagnachmittag steigen (finanzen.at)
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27.07.26
|Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
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27.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab (finanzen.at)