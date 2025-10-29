NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
29.10.2025 17:17:55
Why Nvidia Stock Spiked (Again) on Wednesday
Shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA) charged sharply higher Wednesday, climbing as much as 5.6%. As of 11:41 a.m. ET, the stock was still up 3.9%.The artificial intelligence (AI) chipmaker unveiled a host of developments during the keynote address at the start of its GPU Technology Conference (GTC) yesterday. Today, Wall Street and President Donald Trump are weighing in.Nvidia's GB200 Grace Blackwell Superchip. Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
