Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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14.08.2026 23:42:45

Why Oracle Stock Got Trounced Today

Oracle's (NYSE: ORCL) ambitious plans to transform into a leading next-generation data center operator hit a snag on Friday, prompting many investors to sell the stock. Shares of the veteran tech company lost almost 4% of their value on a day when the S&P 500 index only slumped by 0.2%.A natural gas pipeline project slated to supply power to an Oracle artificial intelligence (AI) data center complex in New Mexico will be delayed by six months. This was announced in a regulatory filing by the pipeline's operator, Energy Transfer subsidiary Transwestern Pipeline. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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13.08.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 Oracle Buy UBS AG
23.06.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
16.06.26 Oracle Kaufen DZ BANK
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Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 82 275,00 1,64% Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Oracle Corp. 129,78 -4,26% Oracle Corp.

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