Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|
03.02.2026 17:16:57
Why Pfizer Stock Dropped Today
Pfizer (NYSE: PFE) stock gave up 3.3% through 10:50 a.m. ET Tuesday despite delivering an earnings beat this morning.Analysts forecast the pharmaceuticals giant would earn $0.57 per share on $16.8 billion in Q4 sales. Pfizer actually earned $0.66 (adjusted for one-time items) on sales of $17.6 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pfizer Inc.
|
03.02.26
|Pfizer shares dip as vaccines continue to weigh on sales (Financial Times)
|
03.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar (dpa-AFX)
|
03.02.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
03.02.26
|Ausblick: Pfizer veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
20.01.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Pfizer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.01.26
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)