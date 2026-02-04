QUALCOMM Aktie

QUALCOMM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 00:19:01

Why Qualcomm Stock Is Plunging in After-Hours Trading

Despite delivering better recent financial results than analysts had expected, Qualcomm (NASDAQ: QCOM) failed to excite investors with the near-term outlook it shared along with its Q1 2026 earnings report after the bell this afternoon. Shares are consequently tumbling in after-hours trading.As of 5:22 p.m., Qualcomm stock is down 11.7% from its closing price of $148.89 during today's regular market session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu QUALCOMM Inc.

mehr Nachrichten