WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

07.01.2026 22:45:00

Why Salesforce Rose 16% in December

Shares of Salesforce (NYSE: CRM) were among the winners last month as the software-as-a-service (SaaS) giant beat expectations on the bottom line in its third-quarter earnings report and as it raised its guidance.Salesforce also touted strong backlog growth and the continued expansion of its Agentforce AI platform. According to data from S&P Global Market Intelligence, the stock finished the month up 16%. As you can see from the chart below, nearly all of the stock's gains came on the earnings report at the beginning of the month.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
