Salesforce Aktie
|211,85EUR
|-6,30EUR
|-2,89%
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
17.09.2026 12:17:40
Salesforce Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Am Investorentag habe vor allem das Tempo des Umbruchs der Benutzeroberfläche in KI-Zeiten gestanden, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Finanziell habe sich der Softwarekonzern neue Zwischenziele gesetzt./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:11 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 265,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 250,54
|
Abst. Kursziel*:
5,77%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 243,02
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,04%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Salesforce
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18:01
|Optimismus in New York: Dow Jones am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16:01
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
16:01
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
16:01
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
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16.09.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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16.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge (finanzen.at)
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14.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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|10.09.26
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|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|211,85
|-2,89%
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|UBS AG
|12:33
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|Bernstein Research
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|12:32
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:32
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:31
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|L'Oréal Market-Perform
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|12:30
|Beiersdorf Outperform
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|12:24
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|UBS AG
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|Fresenius Buy
|UBS AG
|12:22
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:21
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|Apple Overweight
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|12:17
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|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
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|Ahold Delhaize Underweight
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|16.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
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|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
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|16.09.26
|L'Oréal Market-Perform
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|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|16.09.26
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|UBS AG
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|16.09.26
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