Salesforce Aktie

211,85EUR -6,30EUR -2,89%
Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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17.09.2026 12:17:40

Salesforce Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Am Investorentag habe vor allem das Tempo des Umbruchs der Benutzeroberfläche in KI-Zeiten gestanden, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Finanziell habe sich der Softwarekonzern neue Zwischenziele gesetzt./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:11 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Overweight
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 250,54 		Abst. Kursziel*:
5,77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 243,02 		Abst. Kursziel aktuell:
9,04%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:22 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
12:17 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Salesforce Neutral UBS AG
10.09.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Salesforce 211,85 -2,89% Salesforce

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16:38 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
13:41 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
13:37 Hermès Outperform Bernstein Research
13:35 Richemont Outperform Bernstein Research
13:34 Nike Neutral UBS AG
12:33 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
12:33 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
12:32 Danone Outperform Bernstein Research
12:32 Unilever Outperform Bernstein Research
12:31 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
12:31 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
12:30 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
12:24 MTU Aero Engines Sell UBS AG
12:24 Fresenius Buy UBS AG
12:22 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
12:21 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:21 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight Barclays Capital
12:21 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:15 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:14 Novartis Neutral UBS AG
12:14 GSK Neutral UBS AG
12:14 Sanofi Neutral UBS AG
10:12 PORR kaufen Erste Group Bank
10:02 Raiffeisen accumulate Erste Group Bank
09:24 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
09:18 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
09:17 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:13 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
09:12 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
08:19 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
07:56 Novo Nordisk Neutral UBS AG
16.09.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
16.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
16.09.26 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
16.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Danone Outperform Bernstein Research
16.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
16.09.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
16.09.26 Barclays Buy UBS AG
16.09.26 Zalando Buy UBS AG
16.09.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
16.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
16.09.26 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.09.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
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