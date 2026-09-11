ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Karl Keirstead blickte in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die "Dreamforce"-Konferenz in der kommenden Woche voraus. Dort dürfte der Fokus von Investoren wohl auf der frisch angekündigten, erweiterten KI-Partnerschaft mit dem Modellanbieter Anthropic liegen. Er sieht diesen Schritt positiv, auch wenn es noch zu früh sei, um die Auswirkungen auf das Wachstum von Salesforce bis 2028 zu beurteilen./rob/tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 14:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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