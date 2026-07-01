Western Digital Aktie

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WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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01.07.2026 20:03:39

Why Sandisk Stock Is Plummeting Today

Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock is sinking in Wednesday's trading. The company's share price was down 11% as of 2 p.m. ET amid a 0.1% gain for the S&P 500 and a 0.2% decline for the Nasdaq Composite. Sandisk stock is heading lower today as investors sell out of artificial intelligence chip stocks and buy back into top AI software names. While the stock is getting hit with a big pullback today, Sandisk actually got a big price-target increase from a leading investment firm. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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