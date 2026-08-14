Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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14.08.2026 17:13:56
Why Sandisk Stock Is Soaring Today
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock is surging in Friday's trading, with its stock up 7.1% as of 11:05 a.m. ET. Meanwhile, the S&P 500 was down 0.1%, and the Nasdaq Composite was down 0.3%. Sandisk held an investor day conference yesterday, and the memory technologies specialist shared new long-term growth targets. Investors are bidding up the stock in response, and the company's share price is now up more than 580% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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