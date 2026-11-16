Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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16.11.2026 18:02:01
Why Sandisk Stock Keeps Going Down
The Nvidia (NASDAQ:NVDA) fallout just keeps... falling out. And once again, it's dragging down tech names Monday, even if they're only tangentially related to Nvidia itself.
Image source: Getty Images.
Take Sandisk (NASDAQ:SNDK), for example. Sandisk makes NAND flash memory chips that pair admirably with the GPU AI chips that Nvidia sells. Both the Sandisk NAND and the Nvidia GPU are needed to build data centers to answer AI questions and run AI agents. And so the worry is that if something happens to depress demand for Nvidia AI chips, then this will impact demand for Sandisk memory chips as well.
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