For Nvidia (NASDAQ:NVDA) investors, the bad news is a little less bad on Tuesday.

Ever since Nvidia's CEO resigned, the stock has been sliding. Shares of the GPU AI chips giant are now down about 25% for the month of November. (The good news is that as of 1:10 p.m. ET, Nvidia stock is down only about 1.5% more today.)

For Sandisk (NASDAQ:SNDK) investors, the news is quite a bit worse. Not only is Sandisk stock down 32% in November. It's also down more than Nvidia stock today -- 2.7%.

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