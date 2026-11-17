Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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17.11.2026 19:22:55
Why Sandisk Stock Keeps On Going Down
For Nvidia (NASDAQ:NVDA) investors, the bad news is a little less bad on Tuesday.
Ever since Nvidia's CEO resigned, the stock has been sliding. Shares of the GPU AI chips giant are now down about 25% for the month of November. (The good news is that as of 1:10 p.m. ET, Nvidia stock is down only about 1.5% more today.)
For Sandisk (NASDAQ:SNDK) investors, the news is quite a bit worse. Not only is Sandisk stock down 32% in November. It's also down more than Nvidia stock today -- 2.7%.
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