ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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26.06.2026 23:41:18
Why ServiceNow Stock Gained 9.9%on Friday
ServiceNow (NYSE: NOW) gained 9.9% on Friday despite both the S&P 500 and the Nasdaq Composite finishing in the red. Shares of the AI software-as-a-service (SaaS) operator got a lift from the announcement of an expanded partnership with HCLTech and Alphabet's Google, as well as a broader bounce in software stocks.On June 25, HCLTech -- the Indian IT giant -- announced an expanded partnership with Alphabet's Google Cloud and ServiceNow to put AI "agents" -- software that carries out tasks on its own -- into service. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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