Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|
03.09.2026 14:06:00
Why Super Micro Computer Stock Took Off in August
Shares of AI server leader Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) rallied 31.3% in August, according to data from S&P Global Market Intelligence.Super Micro reported its fiscal fourth-quarter results in August, delivering an earnings beat and an impressive outlook for the year ahead. Furthermore, the company completed its internal investigation into the illegal diversion of certain servers to China, in violation of U.S. export controls.The report cleared senior management of any culpability, as the compliance lapse seems to have been the work of a small number of employees. That report, combined with Super Micro's impressive margins and outlook, appeared to put some lingering worries behind the company's investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
|
03.09.26
|S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.08.26
|S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Super Micro Computer von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
25.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
25.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
24.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.08.26
|S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Super Micro Computer Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Super Micro Computer Inc
|32,56
|2,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.