Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
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27.08.2026 17:35:13
Why Synopsys Stock Popped Today
Synopsys (NASDAQ: SNPS) stock, which makes design and simulation software for pre-production work on semiconductors, soared 10.2% through 11 a.m. ET Thursday after beating analyst forecasts for fiscal Q3 sales and earnings last night.Heading into the report, Wall Street had Synopsys pegged for $3.67 per share in pro forma profit on sales of just over $2.4 billion. Synopsys actually earned $3.91 per share on sales just under $2.5 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Synopsys Inc.
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