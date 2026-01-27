UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|
27.01.2026 17:45:37
Why UnitedHealth Group Stock Just Crashed
Shares of health insurance giant UnitedHealth Group (NYSE: UNH) stock imploded this morning, falling 19% through 11 a.m. ET after reporting Q4 earnings. The weird thing is... UnitedHealth didn't miss earnings, or at least not at first glance.Analysts forecast UnitedHealth to earn $2.11 per share on $113.7 billion in sales. Sales came up short at $113.2 billion, but earnings were on target at $2.11 per share, adjusted for one-time items (i.e., non-GAAP). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
27.01.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.01.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
27.01.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.01.26
|Minuszeichen in New York: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
27.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
27.01.26
|Starker Wochentag in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
27.01.26