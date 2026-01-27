UnitedHealth Aktie

UnitedHealth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

27.01.2026 17:45:37

Why UnitedHealth Group Stock Just Crashed

Shares of health insurance giant UnitedHealth Group (NYSE: UNH) stock imploded this morning, falling 19% through 11 a.m. ET after reporting Q4 earnings. The weird thing is... UnitedHealth didn't miss earnings, or at least not at first glance.Analysts forecast UnitedHealth to earn $2.11 per share on $113.7 billion in sales. Sales came up short at $113.2 billion, but earnings were on target at $2.11 per share, adjusted for one-time items (i.e., non-GAAP). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
