Wiener Börse-Handel: Anleger lassen ATX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Am Mittwoch notierte der ATX via Wiener Börse letztendlich 0,31 Prozent fester bei 3 405,76 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 109,014 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,006 Prozent leichter bei 3 394,92 Punkten, nach 3 395,14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3 383,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 420,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,031 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, bei 3 344,38 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 21.11.2023, mit 3 252,76 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 21.02.2023, lag der ATX noch bei 3 487,92 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,183 Prozent ein. Bei 3 489,80 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell OMV (+ 2,16 Prozent auf 41,68 EUR), Raiffeisen (+ 1,72 Prozent auf 20,10 EUR), Vienna Insurance (+ 1,34 Prozent auf 26,55 EUR), Andritz (+ 0,99 Prozent auf 60,95 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,89 Prozent auf 7,91 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Telekom Austria (-1,60 Prozent auf 7,97 EUR), AT S (AT&S) (-1,38 Prozent auf 20,06 EUR), IMMOFINANZ (-0,94 Prozent auf 21,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,72 Prozent auf 41,45 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,67 Prozent auf 119,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 1 066 058 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 21,887 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,78 Prozent bei der BAWAG-Aktie an.

