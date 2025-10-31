Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
31.10.2025 10:04:19
ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raiffeisen-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Raiffeisen-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Raiffeisen-Papier an diesem Tag 16,49 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 60,643 Raiffeisen-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2025 auf 31,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 909,04 EUR wert. Damit wäre die Investition um 90,90 Prozent gestiegen.
Der Raiffeisen-Wert an der Börse wurde auf 10,34 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Raiffeisen Bank International
