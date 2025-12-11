ZUMTOBEL Aktie

ZUMTOBEL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307

Marktbericht 11.12.2025 17:59:23

Börse Wien in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im ATX Prime

Der ATX Prime befand sich heute im Aufwind.

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,82 Prozent fester bei 2 567,56 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 2 546,63 Punkte an der Kurstafel, nach 2 546,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 533,35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 568,86 Zählern.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 1,66 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 11.11.2025, den Wert von 2 414,58 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 11.09.2025, den Stand von 2 318,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der ATX Prime 1 808,14 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 40,62 Prozent nach oben. Bei 2 568,86 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 745,07 Zählern.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Wienerberger (+ 3,15 Prozent auf 29,50 EUR), Raiffeisen (+ 2,84 Prozent auf 37,72 EUR), DO (+ 2,41 Prozent auf 195,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,85 Prozent auf 82,70 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,79 Prozent auf 56,90 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-5,56 Prozent auf 3,40 EUR), ZUMTOBEL (-2,52 Prozent auf 3,48 EUR), Flughafen Wien (-1,87 Prozent auf 52,60 EUR), UBM Development (-1,83 Prozent auf 21,50 EUR) und UNIQA Insurance (-1,72 Prozent auf 14,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 568 374 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 38,039 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 1,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

