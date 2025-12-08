Börse Wien: ATX Prime fällt am Mittag zurück

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,02 Prozent schwächer bei 2 525,49 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,012 Prozent schwächer bei 2 525,60 Punkten, nach 2 525,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2 530,48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 520,17 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 361,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 318,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, bei 1 787,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 38,31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 546,28 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit DO (+ 3,46 Prozent auf 197,20 EUR), Vienna Insurance (+ 2,13 Prozent auf 52,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,52 Prozent auf 3,67 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,36 Prozent auf 14,96 EUR) und STRABAG SE (+ 1,02 Prozent auf 79,30 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Lenzing (-2,71 Prozent auf 23,35 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,32 Prozent auf 80,00 EUR), Polytec (-2,11 Prozent auf 3,24 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,08 Prozent auf 28,30 EUR) und AT S (AT&S) (-1,88 Prozent auf 31,40 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 85 933 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,185 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 Prozent an der Spitze im Index.

