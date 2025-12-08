Erste Group Bank Aktie
|
08.12.2025 15:58:39
Börse Wien in Grün: ATX Prime steigt am Nachmittag
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,13 Prozent fester bei 2 529,17 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,012 Prozent auf 2 525,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 525,91 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 531,17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 520,17 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 2 361,33 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, bei 2 318,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, bei 1 787,46 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 38,51 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 546,28 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell DO (+ 3,57 Prozent auf 197,40 EUR), Vienna Insurance (+ 1,93 Prozent auf 52,70 EUR), STRABAG SE (+ 1,27 Prozent auf 79,50 EUR), BAWAG (+ 1,09 Prozent auf 120,80 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,95 Prozent auf 14,90 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Lenzing (-3,33 Prozent auf 23,20 EUR), Marinomed Biotech (-2,54 Prozent auf 19,20 EUR), CA Immobilien (-2,18 Prozent auf 23,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,95 Prozent auf 80,30 EUR) und Verbund (-1,87 Prozent auf 62,90 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 121 519 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 37,185 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
