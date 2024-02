Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt schlussendlich

Der Handel in Wien verlief zum Handelsschluss in ruhigen Bahnen.

Der ATX Prime schloss nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 1 733,30 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,190 Prozent auf 1 732,84 Punkte an der Kurstafel, nach 1 736,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 1 750,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 729,36 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 0,334 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der ATX Prime mit 1 723,67 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 01.11.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 545,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.02.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 697,63 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,12 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit BAWAG (+ 4,72 Prozent auf 50,10 EUR), Wolford (+ 3,42 Prozent auf 4,84 EUR), Addiko Bank (+ 3,41 Prozent auf 15,15 EUR), Frequentis (+ 1,88 Prozent auf 27,10 EUR) und UBM Development (+ 1,82 Prozent auf 22,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-5,61 Prozent auf 21,20 EUR), STRABAG SE (-3,00 Prozent auf 42,05 EUR), Lenzing (-2,58 Prozent auf 30,15 EUR), CA Immobilien (-2,14 Prozent auf 29,75 EUR) und Raiffeisen (-1,97 Prozent auf 18,94 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 609 409 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,160 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Die Kapsch TrafficCom-Aktie präsentiert mit 2,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die Semperit-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at