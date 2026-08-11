NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
11.08.2026 13:40:00
Will Nvidia Split Its Stock Again in 2026?
After hovering just below $200 per share for the first three months of the year, Nvidia's (NASDAQ: NVDA) stock price surged past that level in May. Now, $200 is starting to look more like a floor for the chipmaker's share price as opposed to a ceiling.But Nvidia's management clearly likes to keep its shares affordable. The company has regularly conducted stock splits, including two in the last five years alone. With the stock price up more than 80% since the last split, could another split be coming this year? Here's what we know.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
22:34
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
22:34
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
22:34
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
22:03
|NVIDIA-Aktie unbewegt: Cathie Woods ARK kauft für 26,6 Millionen US-Dollar zu, Palantir fliegt raus (finanzen.at)
|
20:04
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
20:04
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
20:04
|NYSE-Handel S&P 500 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
18:01
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|15:25
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|15:25
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|15:25
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|188,66
|0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich mit Verlusten -- ATX geht etwas stärker in den Feierabend -- DAX beendet Handel nach Rekord fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit einem kleinen Plus. Unterdessen verbuchte der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.