NVIDIA Aktie
|189,16EUR
|0,70EUR
|0,37%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die Partnerschaft des KI-Konzerns mit einer Gruppe großer US-Investmentgesellschaften im Volumen von 500 Milliarden US-Dollar zum Aufbau von Finanzierungsplattformen für KI-Rechenleistung festige die Position von Nvidia-Grafikprozessoren (GPUs) als Anlageklasse weiter, schrieb Srini Pajjuri am Dienstag anlässlich der jüngsten Nachrichten./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 219,71
|
Abst. Kursziel*:
36,54%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 218,53
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,28%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:01
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
18:01
|Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt am Mittag (finanzen.at)
|
18:01
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
17:04
|NVIDIA-Aktie beliebt: Cathie Woods ARK kauft für 26,6 Millionen US-Dollar zu, Palantir fliegt raus (finanzen.at)
|
17:00
|SpaceX, Nvidia, Alphabet, AMD, Siemens, Infineon - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
16:34
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 300 Dollar (dpa-AFX)
|
16:01
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
16:01
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|15:25
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|15:25
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|15:25
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|189,92
|0,77%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:17
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|16:41
|PUMA Halten
|DZ BANK
|16:27
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|15:25
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|12:25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:11
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|12:10
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:29
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:27
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11:14
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:12
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|11:11
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:08
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:03
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:57
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10:51
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:44
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:42
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10:37
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:17
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|10:16
|GEA Hold
|Warburg Research
|09:30
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:17
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|08:32
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|07:50
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK