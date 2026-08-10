NVIDIA Aktie
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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Timothy Arcuri verwies am Freitag auf jüngste Exportdaten aus Taiwan für Juli, darunter auch die Zahlen für Geräte zur automatischen Datenverarbeitung (ADP). Diese lägen unter dem saisonalen Durchschnitt. Den Trend für das zweite Geschäftsquartal von Nvidia sieht er dennoch noch etwas nach oben gerichtet./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 219,32
|
Abst. Kursziel*:
27,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 219,73
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,43%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
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