NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
19.12.2025 20:45:00
Will Nvidia Stock Crash in 2026?
2025 has been a banner year for Nvidia (NASDAQ: NVDA) investors. Shares in the AI hardware titan have soared by 32% this year, trouncing the S&P 500's comparatively measly return of just 15%. That said, the generative artificial intelligence (AI) hardware boom is getting long in the tooth, leaving investors wondering if Nvidia can maintain its momentum in 2026. Let's dig deeper to see what the future may bring for the stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
