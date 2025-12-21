NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

21.12.2025 21:20:00

Will Nvidia Stock Crash in 2026?

Shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA) have begun to sputter. The stock is close to flat since this summer, with investors worried about peak spending on artificial intelligence (AI) computer chips. With a share price that has risen over 1,000% in the last five years, who can blame them? Nvidia is now the largest company by market cap in the world, and while it is growing its revenue and earnings at an incredible rate right now, that could come to a halt if the AI spending boom collapses.Does that mean Nvidia stock is set to crash next year?There is no denying that Nvidia is growing rapidly right now. It has a lock on the AI computer chip market, meaning that virtually every large technology provider or start-up building AI models needs to buy its products. Last quarter, revenue grew 62% year over year to $57 billion, with data center revenue growing even faster.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

19.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
09.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
26.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
24.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 154,24 3,63% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:16 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

