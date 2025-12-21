NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
21.12.2025 21:20:00
Will Nvidia Stock Crash in 2026?
Shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA) have begun to sputter. The stock is close to flat since this summer, with investors worried about peak spending on artificial intelligence (AI) computer chips. With a share price that has risen over 1,000% in the last five years, who can blame them? Nvidia is now the largest company by market cap in the world, and while it is growing its revenue and earnings at an incredible rate right now, that could come to a halt if the AI spending boom collapses.Does that mean Nvidia stock is set to crash next year?There is no denying that Nvidia is growing rapidly right now. It has a lock on the AI computer chip market, meaning that virtually every large technology provider or start-up building AI models needs to buy its products. Last quarter, revenue grew 62% year over year to $57 billion, with data center revenue growing even faster.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|154,24
|3,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.