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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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23.04.2026 09:20:00

Will Taiwan Semiconductor Be Worth More Than Nvidia by 2030?

Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) has emerged as one of the most important players in artificial intelligence (AI). While it's not developing exciting AI capabilities like Nvidia (NASDAQ: NVDA) or Palantir Technologies, it plays a major part in the process, manufacturing the high-end chips that its clients design and that AI software players depend on.It works with a laundry list of the top AI companies, so its shareholders profit from all of their successes. And it produces chips for all kinds of uses beyond AI and data centers, so it enjoys a wide array of growth drivers.After TSMC released its first-quarter results last week, the stock jumped far enough to lift it into the No. 7 spot on the list of the most valuable companies in the world, with a market cap of $1.9 trillion. That's still well behind the No. 1 company, Nvidia, which is worth $4.9 trillion. But could TSMC continue to climb and surpass Nvidia by 2030?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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