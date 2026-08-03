Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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03.08.2026 17:28:00
Windows 11: Microsoft bekennt sich zu 8-GByte-PCs
Microsofts Windows-Chef verspricht weitere Performance-Updates bis zum Jahresende. Erstmals nennt er 8 GByte RAM als Messlatte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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