Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
12.03.2026 09:39:00
Windows 11 bekommt spieleoptimierten Xbox Mode
Ursprünglich wurde er für den Handheld-PC Xbox Ally entwickelt: Der Xbox Mode, Microsofts spieleoptimierte Windows-Oberfläche, kommt für alle Windows-11-Geräte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Microsoft Corp.
11.03.26
|Microsoft backs Anthropic in legal fight with the Pentagon (Financial Times)
10.03.26
|Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025 (finanzen.at)
10.03.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones nachmittags im Plus (finanzen.at)
10.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
10.03.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
09.03.26
|Microsoft adds Anthropic AI models to its Copilot workplace tools (Financial Times)
06.03.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verliert am Nachmittag (finanzen.at)
06.03.26
|NYSE-Handel So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|11.03.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|19 650,00
|-0,76%
|Microsoft Corp.
|349,50
|0,03%
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.