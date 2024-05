XETRA-Handel: LUS-DAX notiert am Donnerstagmittag im Plus

Am Donnerstag notiert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,24 Prozent fester bei 18 481,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 18 498,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 341,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 30.04.2024, wurde der LUS-DAX mit 17 899,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 17 734,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 922,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 10,37 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 2,49 Prozent auf 27,60 EUR), Porsche (+ 2,04 Prozent auf 74,92 EUR), Commerzbank (+ 1,88 Prozent auf 15,69 EUR), Continental (+ 1,85 Prozent auf 61,72 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 1,49 Prozent auf 50,24 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-5,46 Prozent auf 114,20 EUR), SAP SE (-2,59 Prozent auf 171,26 EUR), Merck (-1,57 Prozent auf 165,85 EUR), Sartorius vz (-1,03 Prozent auf 239,30 EUR) und Fresenius SE (-0,62 Prozent auf 28,82 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 287 653 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 206,856 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at