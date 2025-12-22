Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt am Nachmittag zurück

Mit dem MDAX geht es am ersten Tag der Woche abwärts.

Am Montag sinkt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,31 Prozent auf 30 268,71 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 361,856 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,135 Prozent fester bei 30 402,37 Punkten in den Montagshandel, nach 30 361,46 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 419,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 172,41 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 28 263,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, lag der MDAX bei 30 153,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, den Stand von 25 549,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 17,69 Prozent zu. Bei 31 754,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit TeamViewer (+ 3,04 Prozent auf 5,94 EUR), AIXTRON SE (+ 2,05 Prozent auf 16,97 EUR), TUI (+ 1,41) Prozent auf 9,32 EUR), Aurubis (+ 1,26 Prozent auf 120,20 EUR) und Delivery Hero (+ 1,22 Prozent auf 22,37 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen PUMA SE (-2,63 Prozent auf 21,83 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,58 Prozent auf 64,30 EUR), HUGO BOSS (-2,34 Prozent auf 36,27 EUR), HOCHTIEF (-2,14 Prozent auf 329,80 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,74 Prozent auf 64,95 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 2 659 550 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 41,041 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,50 erwartet. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at