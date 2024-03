XETRA-Handel: MDAX letztendlich fester

Letztendlich beendete der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 25 995,47 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 250,606 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,377 Prozent auf 25 889,32 Punkte an der Kurstafel, nach 25 987,37 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 25 847,06 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 086,86 Zähler.

MDAX auf Jahressicht

Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 05.02.2024, den Stand von 25 588,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 491,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 28 918,65 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2024 bereits um 3,14 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 11,51 Prozent auf 38,45 EUR), Ströer SE (+ 4,39 Prozent auf 54,70 EUR), ENCAVIS (+ 3,09 Prozent auf 11,35 EUR), Aroundtown SA (+ 2,27 Prozent auf 1,67 EUR) und Talanx (+ 1,59 Prozent auf 67,00 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen HelloFresh (-4,25 Prozent auf 11,39 EUR), EVOTEC SE (-3,80 Prozent auf 12,90 EUR), RATIONAL (-3,69 Prozent auf 730,00 EUR), Vitesco Technologies (-3,64 Prozent auf 71,50 EUR) und Siltronic (-3,43 Prozent auf 84,55 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 5 502 109 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 16,901 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Die Lufthansa-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,79 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

