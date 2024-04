XETRA-Handel MDAX sackt am Freitagnachmittag ab

Am Freitag verliert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,40 Prozent auf 26 885,26 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 252,598 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,036 Prozent auf 27 257,77 Punkte an der Kurstafel, nach 27 267,71 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 27 257,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 850,72 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,586 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.03.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 995,47 Punkten auf. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, bei 26 057,68 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 05.04.2023, einen Wert von 26 970,82 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0,175 Prozent aufwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 286,23 Punkten. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Jungheinrich (+ 1,41 Prozent auf 37,28 EUR), CTS Eventim (+ 0,59 Prozent auf 85,20 EUR), Scout24 (+ 0,57) Prozent auf 70,50 EUR), Bechtle (+ 0,24 Prozent auf 49,24 EUR) und Sixt SE St (+ 0,22 Prozent auf 91,05 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen HENSOLDT (-5,78 Prozent auf 41,08 EUR), JENOPTIK (-4,71 Prozent auf 27,54 EUR), Delivery Hero (-4,64 Prozent auf 31,47 EUR), HelloFresh (-4,23 Prozent auf 6,25 EUR) und HUGO BOSS (-3,87 Prozent auf 48,95 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 4 424 912 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 18,902 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Die Lufthansa-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 15,61 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at