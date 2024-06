XETRA-Handel MDAX verbucht nachmittags Abschläge

Der MDAX zeigt sich am fünften Tag der Woche leichter.

Um 15:41 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 1,66 Prozent leichter bei 25 289,53 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 229,332 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,021 Prozent tiefer bei 25 710,29 Punkten, nach 25 715,76 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25 289,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 716,93 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 1,67 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 21.05.2024, den Wert von 27 172,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.03.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 473,05 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.06.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 582,45 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 sank der Index bereits um 5,77 Prozent. Bei 27 641,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit K+S (+ 0,85 Prozent auf 12,43 EUR), EVOTEC SE (+ 0,72 Prozent auf 8,42 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,43 Prozent auf 116,80 EUR), Bilfinger SE (+ 0,41 Prozent auf 49,35 EUR) und TeamViewer (+ 0,23 Prozent auf 10,82 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen KION GROUP (-7,52 Prozent auf 38,98 EUR), Befesa (-6,39 Prozent auf 29,86 EUR), thyssenkrupp (-5,11 Prozent auf 4,18 EUR), Delivery Hero (-5,00 Prozent auf 25,63 EUR) und Jungheinrich (-4,16 Prozent auf 31,30 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 5 479 218 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 19,070 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Im MDAX präsentiert die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at