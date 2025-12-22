Dürr Aktie
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
|Vorgezogene Zahlungen
|
22.12.2025 11:13:00
Dürr-Aktie gewinnt deutlich: Mehr Mittelzufluss erwartet
Die Prognoseerhöhung kam bei Investoren gut an. Die im Nebenwertesegment SDAX notierte Aktie legt via XETRA zeitweise um 4,07 Prozent auf 21,75 Euro zu. Ein Händler betonte allerdings, dass sich gleichwohl nichts Grundlegendes ändere durch die aktuelle Mitteilung, da es sich um zeitliche Verschiebungen von Zahlungen handele.
Im Zuge der aktuellen Entwicklung wird auch die Nettofinanzverschuldung geringer ausfallen als zunächst angenommen. Hier profitiert das Unternehmen auch von dem Erlös aus dem Verkauf eines Großteils seiner Umwelttechnik, zumal es die Steuern aus dieser Transaktion erst 2026 zahlen wird. Dürr hatte Ende Juni mitgeteilt, drei Viertel des Umwelttechnikgeschäfts für rund 250 Millionen Euro an den US-Finanzinvestor Stellex zu verkaufen.
/nas/mne/mis
BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX)
|Dürr AG
|21,75
|1,64%