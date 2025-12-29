XETRA-Handel: SDAX legt letztendlich zu

Für den SDAX ging es am Montagabend aufwärts.

Am Montag bewegte sich der SDAX via XETRA letztendlich 1,18 Prozent höher bei 17 004,67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,001 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,223 Prozent auf 16 844,25 Punkte an der Kurstafel, nach 16 806,75 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 16 803,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 008,63 Punkten lag.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 657,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 872,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, mit 13 722,06 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 22,45 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Energiekontor (+ 5,92 Prozent auf 35,80 EUR), tonies (+ 5,73 Prozent auf 10,52 EUR), Schaeffler (+ 4,61 Prozent auf 8,29 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,35 Prozent auf 95,70 EUR) und secunet Security Networks (+ 2,80 Prozent auf 183,40 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen SFC Energy (-1,15 Prozent auf 12,08 EUR), Dürr (-0,89 Prozent auf 22,25 EUR), Springer Nature (-0,85 Prozent auf 18,72 EUR), PNE (-0,70 Prozent auf 9,97 EUR) und MLP SE (-0,58 Prozent auf 6,87 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 186 161 Aktien gehandelt. Mit 7,483 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,24 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at