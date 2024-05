XETRA-Handel: SDAX fester

Am Montag bewegt sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,19 Prozent stärker bei 15 197,71 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 122,509 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,089 Prozent auf 15 181,98 Punkte an der Kurstafel, nach 15 168,44 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 15 228,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 168,90 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 256,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 884,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 13 345,54 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,96 Prozent zu. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 232,95 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,44 Prozent auf 20,92 EUR), Ceconomy St (+ 4,67 Prozent auf 3,09 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,98 Prozent auf 1,15 EUR), RENK (+ 3,61 Prozent auf 27,29 EUR) und STRATEC SE (+ 2,79 Prozent auf 46,10 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen IONOS (-3,97 Prozent auf 25,40 EUR), SÜSS MicroTec SE (-3,97 Prozent auf 58,10 EUR), PVA TePla (-1,45 Prozent auf 18,97 EUR), DWS Group GmbH (-1,44 Prozent auf 42,38 EUR) und pbb (-1,13 Prozent auf 5,68 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 479 397 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 16,325 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Schaeffler-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at