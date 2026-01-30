AUMOVIO Aktie
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
|MDAX-Kursverlauf
|
30.01.2026 12:27:05
XETRA-Handel: So performt der MDAX am Mittag
Um 12:09 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,13 Prozent auf 31 273,54 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 370,224 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,121 Prozent auf 31 195,81 Punkte an der Kurstafel, nach 31 233,68 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31 434,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 163,26 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1,60 Prozent abwärts. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 30 617,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 884,31 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 732,51 Punkten gehandelt.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,948 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 30 597,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 3,64 Prozent auf 28,50 EUR), Fraport (+ 2,67 Prozent auf 78,95 EUR), PUMA SE (+ 2,14 Prozent auf 21,98 EUR), Bechtle (+ 2,10 Prozent auf 43,78 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,66 Prozent auf 98,15 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Aurubis (-3,11 Prozent auf 158,90 EUR), Delivery Hero (-2,11 Prozent auf 24,18 EUR), AUMOVIO (-1,19 Prozent auf 41,38 EUR), DWS Group GmbH (-1,19 Prozent auf 62,40 EUR) und RTL (-1,09 Prozent auf 36,45 EUR).
Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. 951 038 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,886 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick
Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 8,62 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu AUMOVIO
|23.01.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|12.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|40,58
|-3,38%
|Aurubis
|159,00
|-5,30%
|AUTO1
|27,86
|-0,21%
|Bechtle AG
|43,42
|1,45%
|Delivery Hero
|23,54
|-5,16%
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|61,55
|-2,69%
|Evonik AG
|13,02
|0,46%
|Fraport AG
|78,05
|1,17%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,05
|-0,75%
|PUMA SE
|21,61
|-0,78%
|RTL
|36,70
|-0,41%
|TeamViewer
|5,62
|1,91%
|thyssenkrupp AG
|11,26
|0,18%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|99,00
|2,38%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 164,44
|-0,22%
