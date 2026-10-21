Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Kursentwicklung
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21.10.2026 17:58:53
XETRA-Handel: MDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen
Am Mittwoch ging es im MDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,87 Prozent auf 30 655,08 Punkte nach oben. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 340,514 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,025 Prozent fester bei 30 399,33 Punkten, nach 30 391,65 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 30 731,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 239,19 Punkten lag.
MDAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,378 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31 241,96 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Wert von 31 812,87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 140,61 Punkten auf.
Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,05 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.
Gewinner und Verlierer im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell JENOPTIK (+ 12,13 Prozent auf 40,30 EUR), Aroundtown SA (+ 5,41 Prozent auf 1,42 EUR), LEG Immobilien (+ 4,45 Prozent auf 48,36 EUR), CTS Eventim (+ 4,13 Prozent auf 64,25 EUR) und PUMA SE (+ 4,08 Prozent auf 25,51 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AUTO1 (-3,17 Prozent auf 18,00 EUR), AUMOVIO (-3,16 Prozent auf 35,25 EUR), HENSOLDT (-2,34 Prozent auf 84,30 EUR), LANXESS (-2,18 Prozent auf 12,11 EUR) und K+S (-2,15 Prozent auf 12,72 EUR).
Die teuersten Unternehmen im MDAX
Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 472 428 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,417 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick
Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,41 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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