Aroundtown Aktie

Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 21.10.2026 17:58:53

XETRA-Handel: MDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

XETRA-Handel: MDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

So bewegte sich der MDAX am dritten Tag der Woche letztendlich.

Am Mittwoch ging es im MDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,87 Prozent auf 30 655,08 Punkte nach oben. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 340,514 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,025 Prozent fester bei 30 399,33 Punkten, nach 30 391,65 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 30 731,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 239,19 Punkten lag.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,378 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31 241,96 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Wert von 31 812,87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 140,61 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,05 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell JENOPTIK (+ 12,13 Prozent auf 40,30 EUR), Aroundtown SA (+ 5,41 Prozent auf 1,42 EUR), LEG Immobilien (+ 4,45 Prozent auf 48,36 EUR), CTS Eventim (+ 4,13 Prozent auf 64,25 EUR) und PUMA SE (+ 4,08 Prozent auf 25,51 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AUTO1 (-3,17 Prozent auf 18,00 EUR), AUMOVIO (-3,16 Prozent auf 35,25 EUR), HENSOLDT (-2,34 Prozent auf 84,30 EUR), LANXESS (-2,18 Prozent auf 12,11 EUR) und K+S (-2,15 Prozent auf 12,72 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 472 428 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,417 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,41 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Aroundtown SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Aroundtown SA

mehr Analysen
14.10.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Aroundtown Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Aroundtown Buy Warburg Research
07.09.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.09.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 1,46 2,96% Aroundtown SA
AUMOVIO 33,65 -4,27% AUMOVIO
AUTO1 17,13 -4,62% AUTO1
CTS Eventim 63,90 -0,54% CTS Eventim
HENSOLDT 83,10 -0,84% HENSOLDT
JENOPTIK AG 37,86 -5,68% JENOPTIK AG
K+S AG 12,51 -1,73% K+S AG
LANXESS AG 11,93 -1,65% LANXESS AG
LEG Immobilien 48,32 0,21% LEG Immobilien
Porsche Automobil Holding SE 25,05 -0,36% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,84 0,59% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 24,90 -1,85% PUMA SE
thyssenkrupp AG 13,53 -4,79% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 066,85 -1,91%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sackt kräftig ab -- DAX leichter -- US-Börsen schwächer - NASDAQ tiefrot -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen