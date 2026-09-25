FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aumovio von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Laskawi passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an jüngste Signale des Autozulieferers sowie aktuelle Produktions- und Währungsprognosen an./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET



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