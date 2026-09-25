AUMOVIO Aktie
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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
25.09.2026 11:29:36
AUMOVIO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aumovio von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Laskawi passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an jüngste Signale des Autozulieferers sowie aktuelle Produktions- und Währungsprognosen an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,60 €
|
Abst. Kursziel*:
50,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,68%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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