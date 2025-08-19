Tesla Aktie

Tesla Aktie

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

Bücher geöffnet 19.08.2025 15:38:00

Xpeng-Aktie stärker: Xpeng übertrifft alle Erwartungen

Xpeng-Aktie stärker: Xpeng übertrifft alle Erwartungen

Am Dienstag vor Handelsstart an den US-Börsen hat der chinesische E-Autobauer und Tesla-Rivale Xpeng seine Bilanz für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht.

Der Tesla-Rivale Xpeng meldete für das zweite Jahresviertel 2025 ein EPS in Höhe von 0,48 RMB. Analysten hatten im Schnitt einen Verlust je Aktie von 0,756 RMB prognostiziert, nach einem Minus von 1,28 RMB im Vorjahreszeitraum.

Die durchschnittliche Umsatzprognose der Experten hatte sich daneben auf 17,95 Milliarden RMB belaufen, nachdem im zweiten Quartal 2024 ein Umsatz von 8,11 Milliarden RMB erzielt worden war. Tatsächlich setzte Xpeng im aktuellen Berichtszeitraum nun 18,27 Milliarden RMB um.

An der NYSE bewegen sich die Xpeng-ADRs zeitweise 1,36 Prozent im Plus bei 20,17 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu Teslamehr Analysen

29.07.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
28.07.25 Tesla Buy Deutsche Bank AG
28.07.25 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.07.25 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
25.07.25 Tesla Verkaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Tesla 287,25 0,19% Tesla
Xpeng 17,25 2,07% Xpeng

Börse aktuell - Live Ticker

Trump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX im Plus -- DAX etwas höher -- Wall Street startet kaum verändert -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Markt zeigt sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex macht am zweiten Handelstag der Woche kleine Gewinne. An der Wall Street lässt sich am Dienstag ein ruhiger Handelstag beobachten. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

