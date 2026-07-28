Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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28.07.2026 13:49:00
Zahlen, bitte! Boeing 2707: Gescheiterter Überschallflieger des SST-Programms
In den 1960ern stieg die USA in das Rennen um einen zivilien Überschallflieger mit ein. Das Konzept der Boeing 2707 erreichte jedoch niemals die Serienreife.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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