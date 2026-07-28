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Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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28.07.2026 13:49:00

Zahlen, bitte! Boeing 2707: Gescheiterter Überschallflieger des SST-Programms

In den 1960ern stieg die USA in das Rennen um einen zivilien Überschallflieger mit ein. Das Konzept der Boeing 2707 erreichte jedoch niemals die Serienreife.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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