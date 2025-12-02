Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
02.12.2025 13:37:00
Zahlen, bitte! Mit Xbox-Steuerung 38.000 US-Dollar gespart
Mit Gaming-Controllern kann man nicht nur zocken, sondern auch militärische Systeme, Drohnen und Panzer steuern. Der Vorteil liegt nicht nur in den Kosten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
