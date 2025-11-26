UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
26.11.2025 11:10:59
Zürcher Vermögensverwalter macht UBS-Manager zum Partner
Finezia erweitert sein Management-Team und schnappt sich einen UHNWI-Spezialisten von der UBS.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
26.11.25
|SMI-Handel aktuell: SMI steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel: SLI schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse Zürich: SLI am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.25
|Zuversicht in Zürich: SMI nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
26.11.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|SLI aktuell: SLI in Grün (finanzen.at)