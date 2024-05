Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag schwächer

Der Euro STOXX 50 verliert aktuell an Wert.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,32 Prozent tiefer bei 5 021,45 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,327 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,192 Prozent auf 5 027,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 037,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 991,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 027,94 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,774 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.04.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 989,88 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Stand von 4 872,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.05.2023, wies der Euro STOXX 50 4 263,74 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,27 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Zähler.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,78 Prozent auf 38,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,55 Prozent auf 118,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,43 Prozent auf 65,99 EUR), Ferrari (+ 0,36 Prozent auf 385,20 EUR) und Stellantis (+ 0,17 Prozent auf 20,46 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-1,16 Prozent auf 27,27 EUR), Infineon (-0,96 Prozent auf 37,71 EUR), Eni (-0,84 Prozent auf 14,35 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,80 Prozent auf 3,52 EUR) und BASF (-0,64 Prozent auf 48,13 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 658 813 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 374,151 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

