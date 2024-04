Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zum Start in der Verlustzone

Der STOXX 50 fällt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent tiefer bei 4 391,69 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,069 Prozent höher bei 4 397,48 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 394,46 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 404,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 4 391,69 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 1,36 Prozent. Vor einem Monat, am 25.03.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 405,19 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, stand der STOXX 50 bei 4 134,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, stand der STOXX 50 bei 4 071,56 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 7,32 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 462,29 Punkten. 4 010,21 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell AstraZeneca (+ 4,92 Prozent auf 119,10 GBP), Unilever (+ 3,93 Prozent auf 40,15 GBP), Novartis (+ 1,62 Prozent auf 90,56 CHF), UBS (+ 0,56 Prozent auf 25,16 CHF) und Glencore (+ 0,51 Prozent auf 4,77 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Nestlé (-4,11 Prozent auf 90,12 CHF), UniCredit (-1,26 Prozent auf 34,97 EUR), SAP SE (-0,97 Prozent auf 173,86 EUR), HSBC (-0,85 Prozent auf 6,62 GBP) und RELX (-0,51 Prozent auf 32,88 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 690 897 Aktien gehandelt. Mit 532,751 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,15 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at