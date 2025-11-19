Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen

Um 15:56 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,60 Prozent auf 23 325,00 Punkte zu.

Bei 23 325,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 072,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 985,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 349,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 19 060,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,84 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,79 Prozent auf 111,00 EUR), BASF (+ 3,25 Prozent auf 43,26 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,17) Prozent auf 214,60 EUR), Daimler Truck (+ 2,71 Prozent auf 35,60 EUR) und Zalando (+ 2,11 Prozent auf 22,77 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-4,92 Prozent auf 1 631,50 EUR), Porsche Automobil (-1,27 Prozent auf 35,76 EUR), RWE (-1,12 Prozent auf 44,31 EUR), GEA (-0,87 Prozent auf 57,20 EUR) und MTU Aero Engines (-0,85 Prozent auf 350,30 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die BASF-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 491 512 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 235,688 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 5,36 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

