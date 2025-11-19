MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|DAX-Kursverlauf
|
19.11.2025 15:59:01
XETRA-Handel: DAX im Aufwind
Am Mittwoch tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,43 Prozent stärker bei 23 280,72 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,034 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 23 180,93 Punkte an der Kurstafel, nach 23 180,53 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 306,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23 105,55 Punkten.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 2,55 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der DAX-Kurs 23 830,99 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 423,07 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, bei 19 060,31 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,26 Prozent zu. 24 771,34 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 18 489,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im DAX
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,79 Prozent auf 111,00 EUR), BASF (+ 3,25 Prozent auf 43,26 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,17 Prozent auf 214,60 EUR), Daimler Truck (+ 2,71 Prozent auf 35,60 EUR) und Zalando (+ 2,11 Prozent auf 22,77 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-4,92 Prozent auf 1 631,50 EUR), Porsche Automobil (-1,27 Prozent auf 35,76 EUR), RWE (-1,12 Prozent auf 44,31 EUR), GEA (-0,87 Prozent auf 57,20 EUR) und MTU Aero Engines (-0,85 Prozent auf 350,30 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die BASF-Aktie aufweisen. 2 491 512 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 235,688 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der DAX-Titel
Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,36 Prozent bei der BASF-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten
|
19.11.25
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.11.25
|XETRA-Handel: DAX im Aufwind (finanzen.at)
|
19.11.25
|Kaum Veränderungen: LUS-DAX zum Handelsstart wenig verändert (finanzen.at)
|
19.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
17.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
17.11.25
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materialsmehr Analysen
|17.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|152,95
|-0,23%
|BASF
|42,76
|-0,72%
|Daimler Truck
|35,53
|-0,92%
|GEA
|57,45
|0,97%
|Heidelberg Materials
|214,90
|0,09%
|MTU Aero Engines AG
|355,10
|1,23%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,56
|0,00%
|Rheinmetall AG
|1 644,50
|1,95%
|RWE AG St.
|44,71
|1,85%
|SAP SE
|207,05
|0,56%
|Siemens Energy AG
|114,10
|3,92%
|Zalando
|22,75
|0,22%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|23 377,66
|0,93%