MTU Aero Engines Aktie

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

DAX-Kursverlauf 19.11.2025 15:59:01

XETRA-Handel: DAX im Aufwind

XETRA-Handel: DAX im Aufwind

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Mittwoch tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,43 Prozent stärker bei 23 280,72 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,034 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 23 180,93 Punkte an der Kurstafel, nach 23 180,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 306,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23 105,55 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 2,55 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der DAX-Kurs 23 830,99 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 423,07 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, bei 19 060,31 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,26 Prozent zu. 24 771,34 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 18 489,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,79 Prozent auf 111,00 EUR), BASF (+ 3,25 Prozent auf 43,26 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,17 Prozent auf 214,60 EUR), Daimler Truck (+ 2,71 Prozent auf 35,60 EUR) und Zalando (+ 2,11 Prozent auf 22,77 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-4,92 Prozent auf 1 631,50 EUR), Porsche Automobil (-1,27 Prozent auf 35,76 EUR), RWE (-1,12 Prozent auf 44,31 EUR), GEA (-0,87 Prozent auf 57,20 EUR) und MTU Aero Engines (-0,85 Prozent auf 350,30 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die BASF-Aktie aufweisen. 2 491 512 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 235,688 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,36 Prozent bei der BASF-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

