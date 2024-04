Zurückhaltung in Wien: ATX leichter

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Dienstagnachmittag.

Um 15:41 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,18 Prozent schwächer bei 3 497,49 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 114,307 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,050 Prozent auf 3 537,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3 539,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 486,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 538,14 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wies der ATX einen Wert von 3 410,12 Punkten auf. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 16.01.2024, mit 3 383,83 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 258,03 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,50 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3 598,65 Punkte. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Verbund (+ 2,07 Prozent auf 71,45 EUR), EVN (+ 0,79 Prozent auf 25,60 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,75 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 23,45 EUR) und Telekom Austria (+ 0,00 Prozent auf 7,85 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-7,40 Prozent auf 30,05 EUR), voestalpine (-6,29 Prozent auf 25,34 EUR), Raiffeisen (-3,01 Prozent auf 17,07 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,90 Prozent auf 46,90 EUR) und AT S (AT&S) (-2,23 Prozent auf 18,00 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 384 330 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 24,632 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

